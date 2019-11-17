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Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи (обновлено)

Передача состоится 18 ноября.

Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи (обновлено)
Архивное фото
Фото: https://www.interfax.ru

Захваченные украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. 

По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11.30 они находились напротив Алупки.

Обновление 14:50. Передача захваченных РФ украинских кораблей состоится 18 ноября. Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ РФ.

Сообщается, что три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

В пограничном ведомстве не сообщают других подробностей, касающихся процедуры передачи.

По информации сайта "Крым.Реалии", корабли передадут Украине в "нейтральных водах".

"Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", – сообщил собеседник издания.

Вчера Офис президента подтвердил, что процесс возвращения захваченных Россией украинских кораблей находится на завершающем этапе.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

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