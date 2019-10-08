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Воронченко заявил, что Россия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли

"Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии".

Воронченко заявил, что Россия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
Игорь Воронченко
Фото: mil.gov.ua

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Воронченко рассказал "Українським Новинам".

По его словам, после возврата 7 сентября 24 украинских моряков, российская сторона заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.  "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - пояснил он.

Воронченко также отметил, что Министерство иностранных дел Украины отправило РФ запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Напомним, моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря. Россия признала обстрел и захват украинских кораблей, при этом обвинив моряков в "нарушении границы".

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков. Россия заявила, что не будет выполнять требования трибунала.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен, а также других политзаключенных.

4 октября Украина и ЕС в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли.

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