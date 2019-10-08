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Денисова обратилась к Москальковой с просьбой установить место нахождения осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

В конце сентября осужденных украинцев вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма.

Денисова обратилась к Москальковой с просьбой установить место нахождения осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать в установлении местонахождения граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных в оккупированном Крыму. Об этом украинский омбудсмен сообщила себя на фейсбуке.

Ссылаясь на полученную информацию от родных и адвокатов, в конце сентября осужденных украинцев вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма. Где они находятся сейчас  – неизвестно.

«В связи с этим, безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов», - отметила Денисова.

Она также подчеркнула, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 года их приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, 15 октября 2019 в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции.

 

 

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