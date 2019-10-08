Фото: mk.dsns.gov.ua

В дорожной аварии под Николаевом утром 8 октября погибли два руководителя областного управления полиции - начальник криминальной полиции Сергей Сидоренко и временно исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Фото: npu.gov.ua Владимир Илличко

Фото: npu.gov.ua Сергей Сидоренко

Авария произошла на дороге между Николаевом и Херсоном. Полицейские ехали в автомобиле Toyota Camry, который лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus GX 460. Водитель Lexus был госпитализирован.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.dsns.gov.ua