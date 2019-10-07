Суд оправдал солдата, обвиняемого в убийстве сослуживца на крыше электростанции в зоне АТО

Рубежанский городской суд 30 сентября оправдал солдата, которого обвиняли в убийстве сослуживца на крыше Луганской ТЭС в Счастье.

Об этом говорится в судебных материалах.

По данным следствия, 25 июня 2017 года обвиняемый солдат 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил заступил со своим сослуживцем, младшим сержантом, на дежурство на крыше ТЭС в Счастье. Там военные начали пить водку и пивом, а ночью между ними произошла ссора с дракой.

Подсудимый в ходе ссоры взял кусок арматуры, ударил оппонента по затылку и проломил ему голову. Чтобы скрыть следы преступления, военный сделал одиночный выстрел из автомата и представил все так, будто его сослуживец совершил самоубийство, а потом ударился головой о расположенный на крыше кран.

Следователи не поверили в его версию и задержали.

Дело рассматривалась два года, и в итоге подозреваемого оправдали. Судьи пришли к выводу, что ключевые доказательства, собранные следствием, являются недопустимыми. Выяснилось, что следственные действия проводились без участия адвоката, а осмотр места преступления проводился без санкции суда.

Все доказательства стороны обвинения суд отклонил, и обвиняемого отпустили.