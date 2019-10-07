Киев второй раз объявил тендер на строительство дач для переселенцев Русановских садов

Аналогичный тендер уже провели и оплатили два года назад.

В этом году в Киеве объявили тендер на строительство 24 дачных домиков для переселенцев с Русановских и Воскресенских садов. Аналогичный тендер уже проводили и оплачивали два года назад. Об этом сообщается в расследовании общественного движения «Честно».

На строительство 24 типовых дачных домов в поселке Быковня из городского бюджета предоставили примерно 56 млн грн. Практически всю сумму перечислили подрядчику. Власти Киева решили оплатить эти работы еще раз, выделив на них в августе этого года на них около 110 млн грн. При этом, технические задания двух тендеров практически невозможно отличить.

Эти дачи должны были построить бюджетные средства, поскольку городские власти на месте 300 домохозяйств начали строительство Подольско-Воскресенкского моста. Построенные дачи должны быть возмещением владельцам садовых домов за то, что те уступили землю для общественно важного проекта.

Кроме того, оказалось, что люди сами достраивают дома за свой счет.

Журналисты сравнили два тендера (за 2019 года и за 2017) и оказалось, что количество и нумерация строительных участков абсолютно одинаковая, наименование работ тоже не отличаются. Есть несколько отличий в том, что в ТЗ 2019 года отсутствует часть работ в четырех из 24 заявленных домов.

Главой тендерного комитета и контактным лицом по закупкам обоих тендеров является Роман Лисневский, который по состоянию на сентябрь 2019 выполняет обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева", которое является заказчиком работ.

Журналисты отмечают, что Лисневский является фигурантом нескольких журналистских антикоррупционных расследований, в том числе тендерных махинаций и многочисленных нарушений процедуры проведения закупок по реконструкции Шулявского моста.

"Общественное движение "Честно" надеется, что нам все же дадут ознакомиться с актами выполненных 2017 работ, на которые потрачено 52,5 млн грн. Большинство переселенцев сводили или достраивали свое жилье самостоятельно и за свой счет, так как финансовое возмещение, по словам одной из жительниц, недостаточно для полноценного строительства, а вот генподрядчику, как видим, деньги из городского бюджета выделяют по несколько раз. Правоохранители должны выяснить, почему город платит дважды за те же работы", - подчеркивают журналисты.

Напомним, 3 января сообщалось, что в киевском поселке Быковня украли 1,8 га, выделенных для переноса дач с Русановских садов. На основании поддельных решений Киевского городского совета эти земучастки переведи в частную собственность.