Латвия предложила реабилитацию для освобожденных РФ украинских моряков

Их приглашают на отдых и реабилитацию вместе с семьями.

Латвия предложила отдых и реабилитацию для украинских моряков, освобожденных из плена, а также их семей. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Латвийская сторона предложила украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, отдохнуть вместе с семьёй. Они поедут реабилитироваться после длительного пребывания в российских застенках. Думаю, это прекрасная инициатива", - сказал Пристйко.

В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

7 сентября произошел обмен пленными в формате 35 на 35. В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки.