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Во вторник в Киеве до +11 градусов, без осадков

Ночью в столице заморозки до -2.

Во вторник в Киеве до +11 градусов, без осадков
Фото: sibnovosti.ru

Во вторник, 8 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью и утром временами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях - 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

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