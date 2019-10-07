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В больницах и школах Львова начали включать отопление

Руководители предприятий и учреждений могут обратиться к городским властям, и им тоже подадут тепло.

В больницах и школах Львова начали включать отопление
Фото: depositphotos/LCalek

В связи с похолоданием во Львове включили отопление в детских садах, школах и больницах.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями... Дети и больные должны быть в тепле", - написал он.

Садовый добавил, что руководители предприятий и учреждений могут обратиться к городским властям, и им тоже подадут тепло. Мэр пообещал держать этот вопрос на личном на контроле.

"Если в вашем заведении холодно - обращайтесь на горячую линию города 1580, или в администрацию городского головы, тел. 0322 97 59 05", - добавил Садовый.

По данным Гидрометцентра, сегодня во Львове максимальная дневная температура составит +10°C, ночью ожидается до -3°C.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Киев начал подключать к отоплению системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.

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