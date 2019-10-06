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На гонках в Черкассах автомобиль сбил зрителя

Причиной называют скользкий асфальт.

На гонках в Черкассах автомобиль сбил зрителя
Фото: 18000.com.ua

В воскресенье, 6 октября, в Черкассах во время автомобильных гонок один из участников не справился с управлением и въехал в стоящих на обочине зрителей. В результате 31-летний мужчина получил повреждения, сообщают местные СМИ.

Пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк сообщила, что пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

"Гонки Timeattac начались сегодня, 6 октября, в Черкассах на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы. Однако новый черкасский асфальт оказался очень скользким: некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо. Из-за этого на гонках случилась беда", - говорится в сообщении.

По словам Зои Вовк, решение о проведении данного мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией, пишет Обо всем.

Событие подтвердили в пресс-службе соорганизатора гонок - Автомобильного клуба "Черкассы". По их словам, машина действительно сошла с дистанции по неизвестным пока причинам и сбила зрителя. Детали сейчас выясняются.

Напомним, в 2017 году во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов" возле Николаева погиб зритель. 30-летний мужчина попытался перейти грунтовую трассу как раз в то время, когда там проезжал автомобиль.

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