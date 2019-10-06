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Акция "Нет капитуляции" проходит в городах Украины

Активисты выступают против "формулы Штайнмайера".

В украинских городах одновременно проходят акция "Нет капитуляции". На митинги собрались во Львове, Ужгороде, Харькове и Днепре.

Веча начались синхронно - в 12:00.

Львов
Фото: http://lviv1256.com
Львов

Харьков
Фото: Катерина Яресько acebook
Харьков

Днепр
Фото: https://www.facebook.com/alex.matlak.5
Днепр

Ужгород
Фото: https://www.facebook.com/pasha.velichko.3
Ужгород

Активисты выступают против "формулы Штайнмайера", которую 1 октября в Минске подписала Украина, Россия, ОБСЕ и главари террористов Донбасса.

Митингующие считают, что реализация формулы приведет к поражению в войне с Россией.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в вече на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, несколько облсоветов, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется".

В то же время президент РФ Владимир Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.

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