В украинских городах одновременно проходят акция "Нет капитуляции". На митинги собрались во Львове, Ужгороде, Харькове и Днепре.
Веча начались синхронно - в 12:00.
Активисты выступают против "формулы Штайнмайера", которую 1 октября в Минске подписала Украина, Россия, ОБСЕ и главари террористов Донбасса.
Митингующие считают, что реализация формулы приведет к поражению в войне с Россией.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в вече на Майдане Независимости в Киеве.
Напомним, против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, несколько облсоветов, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.
В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется".
В то же время президент РФ Владимир Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.