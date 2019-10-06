В Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

Пострадали трое несовершеннолетних пассажиров, один из них скончался.

В Запорожье автомобиль "Hyundai" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ланосом". В результате погиб 14-летний парень, еще четверо людей пострадали. Об этом сообщили в Нацполиции.

Авария произошла в субботу, 5 октября, на улице Чумаченко.

"Водитель автомобиля "Hyundai" 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Фото: https://zp.npu.gov.ua

В результате аварии пассажир "Hyundai" - парень в возрасте около 14 лет скончался от полученных травм под наблюдением врачей. Водитель и еще двое пассажиров, парни 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Также в медицинское учреждение с травмами попал водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года рождения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в августе пьяный подросток на родительской машине сбил насмерть велосипедиста в Сарнах. В крови подростка было 0,8 промилле алкоголя.