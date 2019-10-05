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Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
Фото: https://dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований во Львове задержали организатора конвертационного центра, который передал 10 тысяч долларов заместителю главы управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Мужчина обещал платить 10 тысяч долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не употребляли надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, планируется избрание меры пресечения и сообщение ему о подозрении. 

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, ранее у задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными.

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