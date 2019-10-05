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Зенитные ракетные войска ВСУ отрабатывают прикрытие важных государственных объектов

Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага.

Фото: https://armyinform.com.ua

В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил.

Учения проводят в четыре этапа. Сейчас идет первый. Он начался с воздушного командования "Центр". Затем к учениям подключилось командование "Восток". 

"Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Во время кульминации учений будут отражать массированное воздушное нападение врага и будут сбивать воздушные цели одновременно два зенитных ракетных полка С-300П и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы С-125.

К учениям зенитных ракетных войск также привлекается авиация. Истребители бригад тактической авиации будут имитировать авианалет. 

Радиотехнические войска будут осуществлять разведку и распознавания целей, а роль мишеней будут выполнять БпЛА ВР-3 "Рейс".

Отмечается, что во время учений впервые после поступления на вооружение будут применять автоматизированную систему управления войсками "Ореанда"  в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, в конце сентября во Львовской области завершились многонациональные учения "Rapid Trident". В них принимали участие военные из 14 стран.

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