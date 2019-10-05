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"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун

Разведении войск в Петровском и Золотом должно начаться 7 октября.

"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Экс-глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун.

Люди, живущие рядом с линией разграничения, обеспокоены запланированным разведением сил и тем, что останутся без защиты украинской армии.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил по видеосвязи из Северодонецка бывший глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун.

"В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне. Плюс ко всему война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе начиная с Новотошковского. Золотое, Катериновка, Попасное, Троицкое - везде стреляют", - сказал Шакшун.

Из-за этого местное население в панике.

"Люди звонят и говорят - так как можно убирать наши войска? Наши уже войска! Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "это бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда"", - добавил Сергей Шакшун.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом в Луганской области. Оно должно начаться 7 октября.

Кремль назвал разведение в Петровском и Золотом еще одним условием для саммита "нормандской четверки".

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