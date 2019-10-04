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Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних дел

Ранее Аброськин заявил, что намерен баллотироваться в мэры Мариуполя.

Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних дел
Вячеслав Аброськин
Фото: mvs.gov.ua

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, Аброськин был назначен ректором Одесского университета внутренних дел указом МВД №952.

Нового руководителя учреждения высшего образования представил коллективу первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Вячеслава Аброськина и еще двух заместителей главы Нацполиции.

В тот же день Аброськин заявил, что подал в отставку из-за намерения баллотироваться в мэры Мариуполя.

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