Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних дел

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, Аброськин был назначен ректором Одесского университета внутренних дел указом МВД №952.
Нового руководителя учреждения высшего образования представил коллективу первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Вячеслава Аброськина и еще двух заместителей главы Нацполиции.
В тот же день Аброськин заявил, что подал в отставку из-за намерения баллотироваться в мэры Мариуполя.