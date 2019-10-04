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Пристайко 14 октября посетит Люксембург

Официальная повестка дня встречи европейских министров пока не обнародована.

Пристайко 14 октября посетит Люксембург
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 14 октября посетит Люксембург для обсуждения с министрами иностранных дел стран Европейского Союза украинского вопроса.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий в своем Twitter.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии (верховного представителя ЕС Федерики) Могерини 14.10 на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием министра Пристайко", - написал Точицкий.

Также  он поблагодарил Эстонию и другим государства - друзьям Украины - за последовательную поддержку.

Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Пристайко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

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