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Пристайко анонсировал масштабный обмен на следующей неделе

Деталей глава МИД не сообщил.

Пристайко анонсировал масштабный обмен на следующей неделе
Фото: Укринформ

На следующей неделе планируется новый большой обмен пленными.

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"План Зеленского" в общих чертах - это попробовать дотянуться к народу, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты и связь, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемножку осуществляются. Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

Деталей Пристайко не сообщил.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

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