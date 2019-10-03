Кабмин и НБУ подписали меморандум о взаимодействии

Национальный банк и Кабинет министров подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Фото: bank.gov.ua Премьер-министр Алексей Гончарук и глава НБУ Яков Смолий

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк и Правительство подписали "Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности". Этот документ ляжет в основу совместных усилий институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки для устойчивого экономического роста в Украине", - говорится в сообщении.

Документ подписали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Национального банка Яков Смолий.

Отмечается, что кооперация между НБУ и Кабмином дополнительно будет способствовать улучшению ожиданий населения и бизнеса, в частности инфляционных, и повысит доверие инвесторов к украинской экономике.

"Низкая и предсказуемая инфляция сделает возможным в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам, со своей стороны, станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это – та цель, что объединяет две наши отдельные институции", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

С этой целью Национальный банк будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

Напомним, Кабинет министров, сформированный в начале сентября, разработал программу действий на пять лет. В частности, чиновники прописали в документе все ключевые вопросы, начиная от финансовых показателей государства до безопасности продуктов питания.