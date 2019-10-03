Северная Македония одобрила безвиз с Украиной

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ресурс Sitel.
Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.
21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.
Напомним, ранее для украинцев отменили визы в Эквадор и Колумбию.
30 сентября Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами: Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, Маврикием, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сен-Винсентом и Гренадином, Соломоновыми островами и Ямайкой.