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Украина подписала безвиз с Эквадором

Соглашение между правительствами двух стран подписали главы МИД в Нью-Йорке.

Украина подписала безвиз с Эквадором
Вадим Пристайко и Хосе Валенсиа

24 сентября  на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его эквадорский коллега Хосе Валенсиа подписали Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

Согласно договору, вводится безвизовый режим для поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

"Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором", - отмечается в сообщении.

"Подписано! Эквадор - 21-ястрана Латинской Америки, с которой будем "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко в Twitter.

Напомним, ранее для украинцев также отменили визы в Колумбию.

В августе Кабмин утвердил соглашение об отмене виз с правительством Доминики .

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