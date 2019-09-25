Трамп заверил в продолжении военной поддержки Украины

"Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США продолжат военную поддержку Украине, но хочет, чтобы другие страны тоже давали Украине больше денег.

Об этом он заявил после встречи с главой украинского государства, передает Укринформ.

"Да, мы работаем с Украиной. И мы хотим, чтобы другие страны тоже работали. Когда я говорю "работали", я имею в виду деньги. Они (другие страны - ред.) должны тоже давать больше денег. Мы дали много денег. Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама вам отправлял покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, во время телефонного разговора, который был опубликован на сайте Белого Дома, Трамп и Зеленский отмечали, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги.

Напомним, 29 августа Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

12 сентября администрация США сняла блокировку этих средств и направила более $390 млн военной помощи Украине.