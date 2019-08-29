Трамп попросил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам источника издания, Трамп ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Он отметил, что среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В сообщении указано, что в 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.

Теперь это финансирование ставится под сомнение, поскольку президент хочет обеспечить приоритетность интересов США.

Издание также отмечает, что средства на Украину не могут быть потрачены, пока что они находятся на рассмотрении. Срок их действия истекает 30 сентября финансового года.

Напомним, в рамках визита президента Украины в Варшаву, который состоится в ближайшие дни, у Зеленского прорабатывается вопрос встречи с президентом США.

Кроме того, 28 августа у советника Трмпа по национальной безопасности Джона Болтона и Зеленского состоялась встреча, на которой обсуждалась подготовка к встрече Зеленского и президента США.