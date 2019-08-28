Рада завтра рассмотрит вопросы назначения руководства Рады, Кабмина и снятия неприкосновенности (Документ)

Верховная Рада завтра рассмотрит вопросы назначения руководства Рады, Кабмина и снятия неприкосновенности. При этом вопрос о рассмотрении законопроекта о снятии депутатский неприкосновенности вызвал дискуссию на заседании подготовительной депутатской группы, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

В частности, в Аппарате ВР напомнили, что в соответствии с регламентом законопроект 7203 «О внесении изменяй в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, не проголосованный на предыдущей сессии, не может повторно выноситься на рассмотрение.

Несмотря на то, что повестке вопроса 7203 нет, его включат и рассмотрят.

Однако председательствующий Дмитрий Разумков призвал всех присутствующих быть конструктивными и выполнить предвыборные обещания о снятии неприкосновенности, проголосовав за этот законопроект.

Аналогично Руслан Стефанчук напомнил, что «Андрей Парубий и Руслан Князевич самоустранились от подписания этого документа... А сегодня вы прозрели», — сетовал он.

Разумков отметил, что вопрос о включении законопроекта 7203 будет проголосован завтра за заседании.

«И давайте наконец-то выполним то, что так долго обещали нашим избирателям», — резюмировал он.

В ответ на это член «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обвинила Разумкова в «начале работы с нарушения регламента».

В то же время, Сергей Левочкин от ОПЗЖ настаивал на включении в повестку дня вопроса о рассмотрении выполнения Минских соглашений и установления мира на Донбассе. А Вадим Рабинович просил включить в повестку завтра создание временной комиссии по фактам расследования «преступлений Порошенко и его полельников». Артур Герасимов от «Европейской солидарности» подчеркнул о необходимости обсуждения кандидатур вице-спикеров перед голосованием за них. Андрей Кожемякин от «Батькивщины» полностью поддержал проект повестки дня работы парламента на завтра. А «Батькивщина» выдвинула на пост второго вице-спикера — Елену Кондратюк.

Депутатская группа приняла решение дать заключительное слово об итогах работы Рады предыдущего созыва Андрею Парубию «только в рамках регламента, 10-ти минут», - отметил Разумков.

Источник LB.ua в Аппарате Рады сообщил, что «Слуга народа» вообще не хотела предоставлять слово для отчёта Парубию с трибуны.

Напомним, «Европейская солидарность» выдвинула свою кандидатуру на пост вице-спикера — Мустафу Джемилева.