Зеленский не представил своим нардепам правительство

На встрече обсуждались законопроекты, которые будет рассматривать парламент.

Во время совещания с нардепами от «Слуги народа» президент Владимир Зеленский не представил будущий Кабмин. Об этом LB.ua рассказал нардеп Александр Федиенко.

По словам нардепа, обсуждались законопроекты, которые будет рассматривать парламент. В частности, рассмотрение большей части документов перенесено на 3 и 9 сентября, поскольку большинство из них «ещё сырые».

«Завтра у нас будет небольшой перечень документов. Фракция в большинстве выразила мнение, что нужно ещё поработать. Я считаю себе человеком, который не готов голосовать за те законопроекты, которые не видел», - отметил нардеп.

По его словам, Алексей Гончарук тоже презентовал законопроекты и не был представлен как будущий премьер.

Федиенко рассказал, что у депутатов возникли вопросы по поводу снятия неприкосновенности. На что президент ответил, что честным депутатам нечего бояться.

Напомним, на встрече в КВЦ "Парковый" Зеленский убеждал депутатов снимать свою неприкосновенность. В результате депутаты согласились за это завтра проголосовать.