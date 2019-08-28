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Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)

Главным кандидатом на пост премьера остаётся Алексей Гончарук.

Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Фото: facebook/Максим Степанов

Основным кандидатом на пост премьер-министра остается заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Об этом сообщают источники LB.ua.

Также сегодня основным кандидатом на Минздрав определен Максим Степанов. У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.

Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Его шансы занять должность увеличивает также то, что он является близким другом и кумом Игоря Палицы.

Ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения якобы из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске. 

Обновление. Глава НСЗУ Олег Петренко в комментарии LB.ua сказал, что причина отказа от должности министра здравоохранения не связана с зарплатой. Зарплату не обсуждали.

"У нас действительно состоялась встреча с президентом. Во время нее обсуждался ряд вопросов дальнейшего развертывания изменений в сфере здравоохранения. Руководство государства заинтересовано в том, чтобы система продолжала разворачиваться в сторону удовлетворения потребностей пациента. Мне было предложено рассмотреть возможность возглавить Министерство здравоохранения", - рассказал он.

"Однако, в ходе разговора мы пришли к общему выводу, что первая линия изменений и основные задачи в системе в ближайшие два года стоят именно перед Национальной службой здоровья. НСЗУ - технократическая и стабильная организация, которая за полтора года своего существования доказала свою способность и эффективность. Поэтому было принято решение, что я буду сейчас более полезным на посту главы НСЗУ. Для меня лично очень важно продолжать воплощать в жизнь структурные изменения, которые начались 2018 года. Следующий год - реформа больниц и специализированной помощи. Мы будем и дальше работать на результат вместе с Минздравом", - сказал Петренко.

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