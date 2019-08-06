Коломойский назвал фаворитами на пост премьера Витренко и Гончарука

Первый работает в "Нафтогазе", второй - заместитель главы Офиса президента.

Олигарх Игорь Коломойский назвал главными кандидатами на пост премьер-министра Украины исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука.

Об этом он заявил в интервью российскому РБК.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - сказал Коломойский.

Юрий Витренко - сын бывшего заместителя министра экономики Юрия Витренко и лидера Прогрессивной социалистической партии Украины, бывшего народного депутата Натальи Витренко.

С 2014 года работает в "Нафтогазе Украины". Сначала был директором по развитию бизнеса, а сейчас занимает должность исполнительного директора. Он также работал в "Нафтогазе" в 2002-2003 годах и в 2005-2010 годах, отвечал за привлечение кредитов от международных банков и реструктуризации обязательств компании, был штатным и внештатным советником председателя правления.

Соучредитель инвестиционно-банковской компании AYA Capital; возглавлял эту компанию с 2010 по 2016 год.

В конце июля 2019 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью журналисту Владимиру Федорину сообщил, что между ним и Витренко существует конфликт.

Алексей Гончарук - юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права, глава независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO). Раньше был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.

В конце мая 2019 года занял должность заместителя главы Администрации президента, которую потом переименовали в Офис президента.

Напомним, что с весны 2016 года премьер-министром Украины является Владимир Гройсман. Его партия "Украинская стратегия Гройсмана" на выборах Верховной Рады заняла девятое место, набрав 2,41% голосов. Этого недостаточно для прохождения в парламент.