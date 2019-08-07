LB.ua ведет трансляцию круглого стола «Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства».
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).
Вопросы к обсуждению:
- Какие основания есть сегодня для военных сценариев, направленных против Украины?
- Какие формы военных сценариев угрожают Украине?
- Какой потенциал имеет Украина для предотвращения, реагирования и противодействия развитию негативных военных сценариев?
- Какие меры по подготовке государства к негативным военным сценариям должны быть проведены безотлагательно?
- Подготовка невоенных рычагов противодействия. Подготовка сил обороны - ключевые акценты. Взаимодействие власти с общественным сектором.
Участники круглого стола:
- Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
- Алексей Гридин, руководитель Центра по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ», член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
- Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
- Иван Апаршин, помощник руководителя Офиса Президента Украины;
- Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (050) 6000 278.
Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).