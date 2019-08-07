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Трансляция круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

LB.ua ведет трансляцию круглого стола «Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства».

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  1. Какие основания есть сегодня для военных сценариев, направленных против Украины?
  2. Какие формы военных сценариев угрожают Украине?
  3. Какой потенциал имеет Украина для предотвращения, реагирования и противодействия развитию негативных военных сценариев?
  4. Какие меры по подготовке государства к негативным военным сценариям должны быть проведены безотлагательно?
  5. Подготовка невоенных рычагов противодействия. Подготовка сил обороны - ключевые акценты. Взаимодействие власти с общественным сектором.

Участники круглого стола:

  1. Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
  2. Алексей Гридин, руководитель Центра по вопросам публичного управления и администрирования «КУБ», член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
  3. Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД);
  4. Иван Апаршин, помощник руководителя Офиса Президента Украины;
  5. Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (050) 6000 278.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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