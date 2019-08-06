Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии

Приговоренный в Крыму к двум годам колонии-поселения харьковчанин Александр Стешенко освобожден.

Об этом сообщил глава Объединение родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец.

"Политзаключенного из списка Сенцова Сашу Стешенко освободили. Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Сашу Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 ФСБ посадила в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни. Сашу отпустили по УДО. До последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю", - говорится в сообщении Котелянца в фейсбуке.

В апреле 2018 сообщалось, что задержанный российской ФСБ после пересечения админграницы с Крымом харьковчанин Александр Стешенко пропал после того, как его насильно увезли в неизвестном направлении из симферопольского спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание.

23 апреля МИД Украины направил ноту правительству РФ с требованием сообщить причины задержания и местонахождение гражданина Украины Стешенко. В качестве основания задержания оккупанты указали проблему с фотографией в паспорте, хотя до этого инцидента Стешенко неоднократно путешествовал с этим паспортом, в том числе по Крыму.

В августе 2018 подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя признал Стешенко виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В ходе следствия Стешенко, по утверждению силовиков, полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч.2 ст.282.1 УК России (Создание экстремистского сообщества) в отношении Стешенко после "раскаяния" было прекращено.