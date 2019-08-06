Группа компаний "Добробут" купила клинику "Борис"
Группа компаний "Добробут" купила клинику "Борис"
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
ГлавнаяПолитика

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии

Харьковчанин освобожден по УДО.

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии
Политзаключенный Александр Стешенко
Фото: relativespp.org

Приговоренный в Крыму к двум годам колонии-поселения харьковчанин Александр Стешенко освобожден.

Об этом сообщил глава Объединение родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец.

"Политзаключенного из списка Сенцова Сашу Стешенко освободили. Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Сашу Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 ФСБ посадила в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни. Сашу отпустили по УДО. До последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю", - говорится в сообщении Котелянца в фейсбуке.

В апреле 2018 сообщалось, что задержанный российской ФСБ после пересечения админграницы с Крымом харьковчанин Александр Стешенко пропал после того, как его насильно увезли в неизвестном направлении из симферопольского спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание.

23 апреля МИД Украины направил ноту правительству РФ с требованием сообщить причины задержания и местонахождение гражданина Украины Стешенко. В качестве основания задержания оккупанты указали проблему с фотографией в паспорте, хотя до этого инцидента Стешенко неоднократно путешествовал с этим паспортом, в том числе по Крыму.

В августе 2018 подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя признал Стешенко виновным в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В ходе следствия Стешенко, по утверждению силовиков, полностью признал свою вину. Уголовное дело по ч.2 ст.282.1 УК России (Создание экстремистского сообщества) в отношении Стешенко после "раскаяния" было прекращено.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также