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В оккупированном Крыму пропал 14-летний крымский татарин

"После оккупации Крыма РФ исчезновения и похищения людей стали регулярной практикой".

В оккупированном Крыму пропал 14-летний крымский татарин
Фото: ctrcenter

В оккупированном Крыму четвертый день ищут пропавшего 14-летнего крымскотатарского подростка из поселка Давыдовка Симферопольского района. Об этом сообщает "Крымскотатарский ресурсный центр".

"С 3 августа 2019 года нет достоверной информации о местонахождении 14-летнего Кемаль Сулеймана Червоньевича из поселка Давыдовка Симферопольского района", - сказано в сообщении. 

При этом подчеркивается, что после оккупации Крыма РФ исчезновения и похищения людей стали регулярной практикой. По данным Крымскотатарского ресурсного центра, всего за период оккупации пропавшими без вести, о которых нет никакой информации, считается 17 человек, 13 из них – представители коренного крымскотатарского народа.

Напомним, 1 августа стало известно, что Крымское управление Федеральной службы безопасности РФ возбудило уголовное дело и заочно арестовало журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову, объявив ее в международный розыск.

В свою очередь журналистка сообщила, что в ответ будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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