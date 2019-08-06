Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Суд в Харькове арестовал водителя фуры, совершившего смертельное ДТП в Люботине

Погибший водитель не мог избежать столкновения.

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 50-летнего водителя фуры, подозреваемого в смертельном ДТП в г.Люботин Харьковской области, в результате которого погибли три человека.

Мужчина арестован на 60 суток без права внесения залога, сообщило региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 3 августа. По данным досудебного расследования, водитель фуры Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, но было поздно. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также