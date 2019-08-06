Суд в Харькове арестовал водителя фуры, совершившего смертельное ДТП в Люботине

Погибший водитель не мог избежать столкновения.

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 50-летнего водителя фуры, подозреваемого в смертельном ДТП в г.Люботин Харьковской области, в результате которого погибли три человека.

Мужчина арестован на 60 суток без права внесения залога, сообщило региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 3 августа. По данным досудебного расследования, водитель фуры Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, но было поздно. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.