"Это сердце Гуманитарного штаба": Фонд Рината Ахметова показал, как работает Распределительный центр

Здание распределительного центра Гуманитарного Штаба Фонда Рината Ахметова стоит на окраине Жовтневого района Мариуполя. Склад легко спутать с гипермаркетом или оптовым строительным магазином – настолько он огромен. Круглый год, утром и вечером за железными роллетами идет важная работа, о которой мало кто из обывателей задумывается: каждый день здесь комплектуются наборы, которые мирные жители Донбасса называют наборами выживания. Это продуктовые наборы, благодаря которым были спасены более 1 миллиона человек, живущих вдоль линии соприкосновения.

Фото: предоставлено фондом

– Сначала сюда приезжают 20-тонные фуры, в каждой из которых разные виды продукции – от круп и консервов до муки и масла – от разных поставщиков. Мы их выгружаем, проверяем качество, срок хранения, в общем, проводим процедуру приемки. Контроль качества гуманитарной помощи в Фонде разделен на пять этапов. Продукты проверяются перед закупкой в независимых лабораториях, затем качество контролируется и на складах, и в Распределительном центре перед отправкой, и во время фасовки и стикерования. Кроме того, мы изучаем отзывы получателей, – рассказывает Виталий Ломов, руководитель Распределительного центра. Его внимательно слушают журналисты, сотрудники международных организаций, общественники и активисты. Все они приглашены на презентацию, приуроченную к пятилетию Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова, которая на сегодняшний день является самой масштабной гуманитарной миссией в Украине.

Фото: предоставлено фондом

– Распределительный центр – это сердце Гуманитарного штаба. Именно отсюда помощь Рината Ахметова расходится по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки. Туда, где взрывы и отчаяние, где мирным жителям нужна помощь и поддержка, – говорит Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарные рейсы Фонда курсируют вдоль линии соприкосновения уже пять лет. Но журналисты и представители общественности впервые видят своими глазами, где и как происходит комплектация продуктовых наборов, которые спасают жизни людей.

Фото: предоставлено фондом

– В основе работы Гуманитарного штаба – уникальная для Украины система гуманитарной помощи, которая включает в себя анализ потребностей населения, сортировку продуктов, приобретенных в соответствии с этими потребностями, формирование наборов помощи и их доставку в населенные пункты вдоль 427-километровой линии соприкосновения. Сегодня это 87 сел, городов и поселков, куда помощь Рината Ахметова привозят мобильные бригады и 7 стационарных пунктов выдачи, – продолжает Михаил Катеринчак.

Руководитель распределительного центра Виталий Ломов предлагает гостям временно стать сотрудниками склада и принять участие в формировании наборов выживания – потрудиться у «гуманитарного конвейера». Все охотно соглашаются.

– Любопытно было побывать в роли сотрудника Распределительного центра и увидеть, как здесь все устроено. Это непростая работа, но видно, что все работает четко, каждая мелочь учтена и все направлено на то, чтобы продуктовые наборы фасовались быстро и качественно, – говорит Роман Сидоренко, специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев в Мариуполе.

За импровизированную смену в качестве сортировщика Роман смог собрать пять продуктовых наборов, которые уже завтра бригады мобильной выдачи доставят людям, живущим на линии соприкосновения. Их получат те, кому эти продукты действительно необходимы – старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

Фото: предоставлено фондом

– Я счастлива, что могу быть причастна к той помощи, которую Фонд Рината Ахметова оказывает жителям Донбасса. Я собрала только несколько пакетов, но мне приятно осознавать, что они спасут чьи-то жизни, – сказала Ксения Сухова, заместитель городского головы Мариуполя.

Наборы, собранные представителями международных и общественных организаций, направляются на склад. Отсюда уже завтра они будут отвезены в Гнутово, Павлополь и другие населенные пункты Волновахского района – они стоят первыми в графике работы бригад мобильной выдачи на август. Только за этот месяц мирным жителям Донбасса будет доставлено 120 тонн продовольствия. В целом за пять лет работы Гуманитарного штаба жителям Донбасса было отправлено 12,3 миллиона наборов выживания, это 134 000 тонн продовольствия.

Уставшие от работы сортировщиками гости мероприятия замирают у рисунков, которые выставлены прямо в помещении склада. Это работы детей, живущих сегодня в «серой зоне». На 100 представленных рисунках – их мечты, боль и надежды.

– Фонд Рината Ахметова работает именно ради того, чтобы поддержать людей и протянуть им руку помощи, – отметила директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Фото: предоставлено фондом

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18327