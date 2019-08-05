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Ровенская АЭС планирует отключить четвертый энергоблок

Плановый ремонт рассчитан на 84 календарных сутки.

Ровенская АЭС планирует отключить четвертый энергоблок
Ровенская АЭС
Фото: evgars.narod.ru

На Ровенской АЭС планируют 9 августа вывести энергоблок №4 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта в течение 84 календарных суток.

Об этом информирует пресс-служба АЭС.

Согласно сообщению, запланировано проведение регламентных работ на основном оборудовании: ремонт реактора и турбогенератора ТГ-6; текущий ремонт компенсатора давления; капитальный и средние ремонты парогенераторов; капитальные и текущие ремонты насосов главных циркуляционных насосов ГЦН и циркуляционных насосов;  текущие ремонты блочного трансформатора Т-6, трансформаторов 41Т и 42Т.

После того, как в июне для ремонта отключили пятый энергоблок Запорожской АЭС, в Украине работали 9 из 15 блоков АЭС.

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