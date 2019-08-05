Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Запорожье задержали мужчину, который угрожал взорвать ДнепроГЭС

Ему угрожает шести лет лишения свободы.

В Запорожье задержали мужчину, который угрожал взорвать ДнепроГЭС

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать плотину ДнепроГЭС. Об этом сообщает пресс-центр  Нацполиции.

4 августа в 22:50 в полицию поступило сообщение от дежурного Департамента службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил неизвестный с угрозами взорвать "Днепрогэс".

По приезду на место происшествия правоохранители обнаружили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый житель запорожского района 1990 года рождения.

Установлено, что он звонил с мобильного телефона, вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2015 года мужчина угрожал взорвать ДнепроГЭС, если его не возьмут в армию.

В штаб Запорожской самообороны звонил мужчина, который  сообщил, что он неоднократно судим, но желает вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В случае отказа угрожал заминировать плотину Запорожской ГЭС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также