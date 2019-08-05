В Запорожье задержали мужчину, который угрожал взорвать ДнепроГЭС

Ему угрожает шести лет лишения свободы.

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать плотину ДнепроГЭС. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

4 августа в 22:50 в полицию поступило сообщение от дежурного Департамента службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил неизвестный с угрозами взорвать "Днепрогэс".

По приезду на место происшествия правоохранители обнаружили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался ранее судимый житель запорожского района 1990 года рождения.

Установлено, что он звонил с мобильного телефона, вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2015 года мужчина угрожал взорвать ДнепроГЭС, если его не возьмут в армию.

В штаб Запорожской самообороны звонил мужчина, который сообщил, что он неоднократно судим, но желает вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В случае отказа угрожал заминировать плотину Запорожской ГЭС.