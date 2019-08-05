Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
ГлавнаяОбществоЖизнь

ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен

Демонтаж и строительные работы будет осуществлять "СК Укрстроймонтаж".

ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен
Фото: Макс Требухов

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" договорилось с обществом с ограниченной ответственностью "СК Укрстроймонтаж" о проведении строительных работ и демонтажа старого саркофага на объекте "Новый безопасный конфайнмент" за 2,076 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, "Укрстроймонтаж" должен провести строительные работы на объекте "Новый безопасный конфайнмент", а также демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,076 млрд гривен. Срок предоставления услуг до 20 декабря 2023 года.

Компания "СК Укрстроймонтаж" предоставляет услуги проведения строительных монтажных работ в гражданском и промышленном строительстве.

Компания занимается устройством фундаментов, возведением каркасов зданий, монтажом технического оборудования и монтажом энергетического и тепломеханического оборудования.

Конечным бенефициаром компании является Сергей Залеткин.

Напомним, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мире. Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известен как объект "Укрытие".

10 июля на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком. На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро, а вклад ЕБРР составил более 700 млн евро.

Новый конфайнмент прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также