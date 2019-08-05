ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен

Демонтаж и строительные работы будет осуществлять "СК Укрстроймонтаж".

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" договорилось с обществом с ограниченной ответственностью "СК Укрстроймонтаж" о проведении строительных работ и демонтажа старого саркофага на объекте "Новый безопасный конфайнмент" за 2,076 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, "Укрстроймонтаж" должен провести строительные работы на объекте "Новый безопасный конфайнмент", а также демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,076 млрд гривен. Срок предоставления услуг до 20 декабря 2023 года.

Компания "СК Укрстроймонтаж" предоставляет услуги проведения строительных монтажных работ в гражданском и промышленном строительстве.

Компания занимается устройством фундаментов, возведением каркасов зданий, монтажом технического оборудования и монтажом энергетического и тепломеханического оборудования.

Конечным бенефициаром компании является Сергей Залеткин.

Напомним, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мире. Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известен как объект "Укрытие".

10 июля на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком. На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро, а вклад ЕБРР составил более 700 млн евро.

Новый конфайнмент прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии.