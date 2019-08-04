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На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье

Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили запрет на использование оружия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого, дважды - в районе населенного пункта Пески, а также вблизи нп Широкино.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано, сообщают в штабе ООС.

Напомним, в субботу, 3 августа, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

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