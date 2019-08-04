В Белгороде-Днестровском под асфальт провалился автомобиль. Яма на дороге образовалась после сильного дождя, передает местное издание "Думская".

В машине в момент инцидента находились трое взрослых и двое детей.

"Это было во время езды, из под колес ушел асфальт. Мама в больнице под капельницей с сотрясением и ушибами, сестра еле ходит тоже с ушибами, водитель трезвый был и ему тоже досталось. Девочки две до шести лет племяшки — все живы, но в шоковом состоянии", - рассказали родственники пострадавших.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

После ливня провал образовался также на 51 км международной трассы Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Фото: dumskaya.net

Из-за чего Служба автомобильных дорог ввела на участке временное ограничение движения с объездом.

Напомним, на юге Украины прошел активный циклон с ветром и дождями. В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор.