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В Одесской области автомобиль провалился в образовавшуюся после ливня яму на дороге

Из-за подмывания почвы также перекрыли движение на международной трассе Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

В Белгороде-Днестровском под асфальт провалился автомобиль. Яма на дороге образовалась после сильного дождя, передает местное издание "Думская".

В машине в момент инцидента находились трое взрослых и двое детей. 

"Это было во время езды, из под колес ушел асфальт. Мама в больнице под капельницей с сотрясением и ушибами, сестра еле ходит тоже с ушибами, водитель трезвый был и ему тоже досталось. Девочки две до шести лет племяшки — все живы, но в шоковом состоянии", - рассказали родственники пострадавших.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

После ливня провал образовался также на 51 км международной трассы Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши. 

Фото: dumskaya.net

Из-за чего Служба автомобильных дорог ввела на участке временное ограничение движения с объездом.

Напомним, на юге Украины прошел активный циклон с ветром и дождями. В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор.

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