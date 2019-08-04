Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор
В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровно мужчина избил сотрудницу полиции, прибывшую на вызов о домашнем насилии

В сотрудницы полиции диагностировали сотрясение мозга.

В Ровно мужчина избил сотрудницу полиции, прибывшую на вызов о домашнем насилии
Фото: krapka.club

В Ровно во время обработки вызова о домашнем насилии получила телесные повреждения 26-летняя сотрудница полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел около 23:00 в субботу, 3 августа.

"Во время общения полицейской с 45-летним мужем заявительницы, тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи", - говорится в сообщении.

Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, вчера сбежавший из больницы мужчина, пытаясь покончить с собой, ранил ножом полицейского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также