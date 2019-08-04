В Ровно мужчина избил сотрудницу полиции, прибывшую на вызов о домашнем насилии

В Ровно во время обработки вызова о домашнем насилии получила телесные повреждения 26-летняя сотрудница полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел около 23:00 в субботу, 3 августа.

"Во время общения полицейской с 45-летним мужем заявительницы, тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи", - говорится в сообщении.

Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, вчера сбежавший из больницы мужчина, пытаясь покончить с собой, ранил ножом полицейского.