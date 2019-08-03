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В Люботине легковой автомобиль въехал под фуру, погибли три человека

ВАЗ 2112 врезался в переезжавший дорогу грузовик.

Фото: hk.npu.gov.ua

В городе Люботин Харьковской области в субботу произошла автомобильная авария, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renault и ВАЗ 2112 погиб 56-летний водитель и два пассажира легковушки - женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Авария произошла около 17:00.

Информация об аварии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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