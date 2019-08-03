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В Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату

Взрыв не произошел по счастливой случайности.

В Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату
В Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе на проспекте Небесной Сотни 47-летний местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату.

Как сообщили в областной полиции, нетрезвый мужчина - житель многоэтажки из хулиганских побуждений выбросил из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5. По счастливой случайности взрыв не произошел и никто не пострадал.

Злоумышленника задержала полиция, взрывоопасный предмет изъяли.

В доме мужчины обнаружили еще несколько гранат.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, при подрыве гранаты в Никополе пострадали два человека. Полиция установила подозреваемого, который бросил снаряд под автомобиль.

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