В Одессе местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату

В Одессе на проспекте Небесной Сотни 47-летний местный житель выбросил из окна многоэтажки боевую гранату.
Как сообщили в областной полиции, нетрезвый мужчина - житель многоэтажки из хулиганских побуждений выбросил из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5. По счастливой случайности взрыв не произошел и никто не пострадал.
Злоумышленника задержала полиция, взрывоопасный предмет изъяли.
В доме мужчины обнаружили еще несколько гранат.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, при подрыве гранаты в Никополе пострадали два человека. Полиция установила подозреваемого, который бросил снаряд под автомобиль.