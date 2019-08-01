Війна світів "Слуги народу"
Війна світів "Слуги народу"
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
Премьер-министр Израиля готов стать посредником по урегулированию между Россией и Украиной
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одессе полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге белорусского асфальтного завода

Один из подозреваемых пытался сбежать, спустившись из окна по простыням.

Полиция Николаевской области задержала злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"Утром 1 августа в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов в городе Одесса, николаевские полицейские задержали банду злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция", - сказано в сообщении.

Задержаны двое мужчин, у которых ранее уже были судимости, третий еще находится в розыске. Всего в состав группировки входили трое одесситов в возрасте 30, 35 и 42 года. Их причастность к поджогу подтвердила экспертиза ДНК, взятых на месте происшествия.

Сегодня в ходе санкционированных обысков один из злоумышленников пытался бежать через окно квартиры на четвертом этаже с помощью связанных простыней. А по местам проживания двух фигурантов следователи изъяли мобильные телефоны, которые уголовники использовали для связи, и автомобиль, на котором они передвигались в день совершения преступления.

Мужчины задержаны, они подозреваются по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества и незаконное лишение свободы.

Напомним, 22 февраля в милицию поступило сообщение от охранника асфальтового завода о том, что ночью в пгт. Буг неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. Злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, связали его, а затем подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также