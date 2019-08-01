Один из подозреваемых пытался сбежать, спустившись из окна по простыням.

Полиция Николаевской области задержала злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"Утром 1 августа в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов в городе Одесса, николаевские полицейские задержали банду злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция", - сказано в сообщении.

Задержаны двое мужчин, у которых ранее уже были судимости, третий еще находится в розыске. Всего в состав группировки входили трое одесситов в возрасте 30, 35 и 42 года. Их причастность к поджогу подтвердила экспертиза ДНК, взятых на месте происшествия.

Сегодня в ходе санкционированных обысков один из злоумышленников пытался бежать через окно квартиры на четвертом этаже с помощью связанных простыней. А по местам проживания двух фигурантов следователи изъяли мобильные телефоны, которые уголовники использовали для связи, и автомобиль, на котором они передвигались в день совершения преступления.

Мужчины задержаны, они подозреваются по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества и незаконное лишение свободы.

Напомним, 22 февраля в милицию поступило сообщение от охранника асфальтового завода о том, что ночью в пгт. Буг неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. Злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, связали его, а затем подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.