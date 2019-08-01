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Институт нацпамяти обжаловал возвращение проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

Переименование осуществляли в рамках закона о декоммунизации.

Институт нацпамяти обжаловал возвращение проспектам Бандеры и Шухевича старых названий
Фото: tov-tob.livejournal.com

Украинский институт национальной памяти подал аппеляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко сообщил, что все обоснования на то, чтобы оспорить решение суда были поданы в Окружной административный суд.

Напомним, 7 июля 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог ветировать решение Киевсовета, однако не стал этого делать. В августе 2016 Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать.

Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017. Переименование осуществляли в рамках закона о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании этих двух проспектов.

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