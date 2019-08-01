Задержан последний участник нападения на полицейских в Васильевке

Из-за этого происшествия были уволены несколько руководителей ГУНП в Запорожской области

В Запорожской области задержали мужчину, причастного к нападению на полицейских в Васильевке июне.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Нацполиции Сергей Князев.

"О точках пересечения. Неэффективен руководитель - безнаказанным остается преступник. 16 июня в Запорожской области неизвестные напали на участкового и следственного отдела полиции города Васильевка, которые возвращались домой поздно вечером. Завладели их вещами. Несколько правонарушителей были задержаны в тот же день. Но организаторам удалось скрыться", - напомнил он.

Князев отметил, что после инцидента был отстранен, а затем снят с должности руководитель этого отдела полиции, а также ряд руководителей Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"Сегодня поставлена первая точка в этом деле. Последний правонарушитель, который скрывался, был задержан. Мы защищаем и будем защищать полицейских, которые честно несут службу. А неэффективных руководителей продолжим менять", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, 19 июня в городе Васильковка жестоко избили двух полицейских - 26-летнего старшего участкового офицера и 27-летнего старшего следователя, которые возвращались домой со службы и сделали замечание парню, который пил пиво у местного магазина и бросил на пол бутылку. После замечания молодой человек начал вести себя агрессивно, а через несколько минут на место приехала группа лиц и напала на полицейских. У них отобрали служебные удостоверения, деньги и документы.

У обоих пострадавших - тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Младшего задержали и доставили в изолятор временного содержания, а старшего объявили в розыск.