Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство

Нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции "Укринформа", посвященной выборам в Донецкой области, следователи столичной полиции квалифицировали как хулиганство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Правонарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, накануне во время пресс-конференции в Укринформе во вторник, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова.

Двоих активных участников события задержали и доставили в отдел полиции, они предоставили объяснения.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что во время нападения на Укринформ пострадали трое журналистов.