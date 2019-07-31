В Чернобыльской зоне отчуждения разработали водные туристические маршруты

Туристы будут перемещаться по рекам Припять и Уж.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало новые туристические водные маршруты по рекам Припять и Уж в зоне. Об этом сообщается на фейсбуке ведомства.

Маршруты были разработаны во исполнение Указа президента Украины №512 от 10 июля 2019 года.

Как отмечает руководство госагенства по вопросам управления зоной отчуждения, новые форматы посещения зоны инициированы туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей почти в 10 раз за прошедшие 5 лет.

Кроме того, водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу.

Отмечается, что все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Туристические поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» и «Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения».

На данный момент осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей.

Напомним, в связи с выходом мини-сериала "Чернобыль", поток туристов в зону отчуждения в этом году может увеличится в два раза, из-за чего туроператоры будут расширять маршруты, открывать новые контрольно-пропускные пункты и готовить новые туристические локации.

В этом году туроператоры рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. человек. Однако с выходом сериала, туризм может вырасти до 150 тыс. человек.