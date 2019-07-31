Во Львовской области 10 человек госпитализировали из-за пищевого отравления

В Пустомытовском районе Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Лабораторный центр Минздрава во Львовской области.

30-31 июля в областную клиническую больницу обратились 11 человек с симптомами пищевого отравления. Все они принимали участие в праздновании крестин и дня рождения 27-28 июля в комплексе "Княжий двор" в селе Сокильныки Пустомытовского района на ул. Л.Украинки, 17.

В результате 10 человек госпитализированы, а один находится на амбулаторном лечении. Состояние пострадавших – средней тяжести.

В стационарных условиях пострадавшим проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Проводятся беседы по профилактике кишечных инфекций.

Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование.

Напомним, во Львовской области в "Червона рута" 8 июня на свадьбе произошло массовое отравление гостей. Из 100 присутствующих в первые же сутки попали в больницу 37 человек, позже количество пострадавших увеличилось до 44, затем до 55 человек. Среди них - еще пять посетителей заведения, которые обратились к медикам 10-11 июня, хотя не были гостями на свадьбе, где отравились остальные.

Проверка Госпотребслужбы выявила, что заведение не было зарегистрировано должным образом и "работало самовольно". При нарушении блюд допускались значительные нарушения, а во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии.