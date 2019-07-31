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На КПВВ "Марьинка" задержали мужчину с поддельными документами на двоих детей

Бланк поручения за детей числится как утраченный.

На КПВВ "Марьинка" задержали мужчину с поддельными документами на двоих детей
Фото: dpsu.gov.ua

Гражданин Украины с двумя детьми пытался пересечь контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области без оформления надлежащих документов. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Военнослужащие выяснили, что отец двух несовершеннолетних детей 2005 и 2014 рождения предоставил бланк поручения, который значится как утраченный.

На данный момент в Нацполицию направлено уведомление для внесения в единственный реестр досудебных расследований сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Гражданин вместе с детьми был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, в мае на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из оккупированного Донецка наличные деньги в эквиваленте 5 млн гривен.

В специально оборудованных тайниках автомобиля - под обшивкой сидений и панели приборов, пограничники обнаружили 3 миллиона 400 тыс. гривен, более 50 тыс. долларов США и около 1 тыс. евро.

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