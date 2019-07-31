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Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в Запорожской области, - ГосЧС

Из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта.

Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в Запорожской области, - ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

Из-за сильного ветра и дождя за прошедшие сутки в Украине остались без электроснабжения 53 населенных пункта. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадала Львовская область, здесь обесточены 44 населенных пункта, 4 - в Одесской области, по два - в Запорожской и Луганской, один - в Киевской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Спасатели сообщают, что в результате сложных погодных условий в с. Максимовка Запорожской области повреждена кровля школы на площади около 400 кв.м, а также крыши 10 частных жилых домов. К ликвидации последствий непогоды привлекли 19 сотрудников ГосЧС.

В с. Свято-Покровское в Донецкой области из-за не погоды произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов. Проведение ремонтных работ запланировано на 31 июля.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Напомним, в начале июля из-за стихии были обесточены более 500 населенных пунктов в 13 регионах Украины.

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