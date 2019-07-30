На Донбассе зафиксирован один обстрел, без потерь

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушают запрет на использование любого оружия. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня в течение суток зафиксирован обстрел из гранатометов различных в районе Луганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, накануне боевики совершили три обстрела, в том числе один - с применением запрещенных минометов 82 калибра.