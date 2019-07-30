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На Донбассе зафиксирован один обстрел, без потерь

Боевики обстреляли позиции у Луганского.

На Донбассе зафиксирован один обстрел, без потерь
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушают запрет на использование любого оружия. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня в течение суток зафиксирован обстрел из гранатометов различных в районе Луганского. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, накануне боевики совершили три обстрела, в том числе один - с применением запрещенных минометов 82 калибра.

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