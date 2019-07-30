В список специальностей с самым высоким конкурсом вошли политология, стоматология и журналистика

В 2019 году средний балл по результатам внешнего оценивания на топовые специальности превысил 190 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По итогам вступительной кампании на бюджет самый высокий конкурс показали специальности:

Международное право - 194,25

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт

Международные экономические отношения - 190,84

Стоматология - 189,176

Политология - 189,125

Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

Медицинская психология - 186,9 (МЗ)

Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

История и археология - 185,05

Публичное управление и администрирование - 183,804.

Более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций по филологии.

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения: снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180.

Напомним, рекомендации к зачислению на бюджет получили более 60 тыс. абитуриентов. Для зачисления абитуриенты, получившие рекомендацию, должны подать оригиналы документов в вуз до вечера 31 июля.